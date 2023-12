Benzema deixa a Arábia Saudita e apaga conta no Instagram em meio à crise no Al-Ittihad

De acordo com a imprensa saudita, o jogador de 36 anos faltou aos treinos nos últimos dois dias e não deu satisfação para o clube

Reprodução/Twitter/@ittihad Benzema durante treinamento no Al-Ittihad



O atacante Karim Benzema está passando por um momento difícil em sua carreira profissional. Após apagar sua conta pessoal no Instagram, que possui 76 milhões de seguidores, o francês deixou a cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. Segundo o jornal “Al-Riyadiya”, a saída de centroavante se deu por “razões pessoais”. De acordo com a mesma publicação, o jogador de 36 anos faltou aos treinos nos últimos dois dias no Al-Ittihad, clube em que atua. Ele foi duramente criticado após a derrota de sua equipe para o Al-Nassr por 5 a 2, time que conta com jogadores como Cristiano Ronaldo e Mané. A torcida não poupou críticas ao atacante francês, que recebeu o apelido de Ben Hazima, uma brincadeira com seu nome que significa “filho da derrota” em português. Esse revés para o Al-Nassr foi o terceiro consecutivo do time e marca uma sequência ruim para Benzema, que cometeu um pênalti durante o jogo. Anteriormente, no Mundial de Clubes, ele também desperdiçou uma penalidade máxima na derrota por 3 a 1 para o Al Ahly. Apesar dos altos investimentos, o Al-Ittihad, atual campeão saudita, está muito aquém do desempenho esperado nesta temporada. O time ocupa apenas a sexta posição no campeonato nacional, a 22 pontos do líder Al-Hilal. Estima-se que o clube gaste cerca de 100 milhões de euros anuais (aproximadamente R$ 530 milhões) apenas com Benzema, de acordo com a imprensa europeia.