Benzema se irrita com faixa de capitão para Romarinho e briga com técnico do Al-Ittihad

Atacante francês teria ido até a diretoria se queixar de uma suposta falta de profissionalismo do técnico Nuno Espírito Santo

Reprodução/Twitter/@ittihad Benzema durante treinamento no Al-Ittihad



Principal contratação do Al-Ittihad para esta temporada, Karim Benzema entrou em rota de colisão com o treinador Nuno Espírito Santo. De acordo com o jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”, o atual dono da Bola de Ouro está incomodado por não ser o capitão do time. Segundo a publicação, o técnico português prefere dar a faixa para o brasileiro Romarinho, ex-Corinthians, herói do título nacional na temporada passada. A matéria ainda diz que o atacante francês ainda teria ido até a diretoria se queixar de uma suposta falta de profissionalismo do comandante lusitano. Em seis partidas pela nova equipe, Benzema já soma três gols e duas assistências. Atualmente, ele é dono do maior salário de um jogador do mundo, recebendo 200 milhões de euros por ano, segundo o jornal “L Équipe”, da França.