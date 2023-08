Rony, do Palmeiras, recebe sondagens de times da Arábia Saudita

Segundo o empresário Hércules Júnior, o jogador despertou interesse de quatro equipes sauditas

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rony celebra gol marcado com a camisa do Palmeiras



O atacante Rony, do Palmeiras, entrou na mira de alguns times da Arábia Saudita. Segundo o empresário do jogador, Hércules Júnior, o jogador recebeu sondagens de quatro equipes sauditas. “A visibilidade na vida do Rony reflete na vida de todos. Eu não posso abrir mais coisas, pois devo muito ao Palmeiras. O que eu posso dizer é que o Rony tem propostas, não só uma, mas mais de quatro [clubes] da Arábia Saudita, que querem o Rony. Não posso falar mais”, declarou o agente, em entrevista à “Rádio Liberal FM”. Apesar do interesse, a diretoria do Verdão, comandada por Leila Pereira, já declarou publicamente que não pretende se desfazer de atletas considerados titulares no resta da atual temporada. Em 2023, Rony 12 gols e seis assistências em 41 partidas pelo conjunto palmeirense. No clube desde 2020, ele coleciona nove taças pelo Alviverde, incluindo o tri do Paulistão (2020, 2022 e 2023), o bi da Libertadores (2020 e 2021) e o título do Brasileirão (2022).