Beraldo é expulso, Mbappé sai vaiado, mas PSG vence o clássico com o Olympique

O Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marselha por 2 a 0 em um clássico emocionante válido pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Mesmo com a expulsão de Beraldo no fim do primeiro tempo, o PSG conseguiu se sobressair e garantir a vitória debaixo de muita chuva no estádio Orange Vélodrome, no sul da França. Os gols da partida foram marcados pelos portugueses Vitinha e Gonçalo Ramos, que garantiram a vitória do time da capital. Com esse resultado, o Paris chegou aos 62 pontos e manteve uma vantagem de 12 pontos sobre o vice-líder Brest, ficando mais próximo do título. Já o Olympique perdeu a segunda partida consecutiva e estacionou nos 39 pontos, ocupando a sétima posição na tabela.

O clássico começou movimentado, com o PSG pressionando desde os primeiros minutos. O time parisiense teve boas chances de marcar, mas foi apenas aos 7 minutos do segundo tempo que Vitinha abriu o placar para a equipe visitante. O Olympique tentou reagir, mas viu um gol ser anulado por impedimento de Luis Henrique. Mbappé, que não teve uma atuação destacada na partida, foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo e deixou o campo sob vaias da torcida. Enquanto isso, o Marselha continuou pressionando em busca do empate, mas foi o PSG que ampliou o placar aos 40 minutos, com um gol de Gonçalo Ramos. Na próxima rodada, o Olympique enfrenta o Lille fora de casa, enquanto o PSG recebe o Clermont. Além disso, os parisienses têm um compromisso pela semifinal da Copa da França contra o Rennes antes do próximo jogo pelo campeonato nacional.

