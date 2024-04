Fábio Carille exalta presença de Neymar na Vila Belmiro

Ex-atacante do Peixe levou o troféu do Campeonato Paulista para o gramado; segundo o técnico, aparição do craque motivou time e torcida

REINALDO CAMPOS/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar leva troféu do Paulistão ao gramado da Vila Belmiro



O técnico Fábio Carille elogiou a vitória do Santos sobre o Palmeiras, ressaltando a importância da vantagem conquistada. Segundo ele, o placar de 1 a 0 foi obtido contra um dos melhores times dos últimos anos, o que torna a vitória ainda mais significativa. No entanto, Carille reconheceu que o Peixe enfrentará dificuldades no jogo de volta da final do Paulistão, que acontecerá no Allianz Parque. Durante a partida, Neymar marcou presença na Vila Belmiro, levando a taça até o gramado e assistindo ao jogo das tribunas. Ao final do confronto, o atacante visitou os jogadores do Santos no vestiário, sendo elogiado pelo treinador.

“É um nome muito grande no futebol mundial. Muito se fala, muito se critica, mas não adianta, é craque, é diferente. Fazer o que ele fez no Santos, no Barcelona, no PSG, na Arábia jogou pouco, eu não acompanhei. É diferente. Quando eu fiquei sabendo, gostei da ideia, principalmente para incendiar ainda mais o estádio. Infelizmente eu não vi ele entrando com a taça, mas imagino que deva ter sido uma festa muito grande”, declarou Carille.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O técnico relembrou uma experiência anterior com Ronaldo, quando o Fenômeno apareceu antes da final entre Corinthians e Ponte Preta — o técnico comandava o Timão na época. “No primeiro jogo contra a Ponte Preta, em Campinas, o Ronaldo só apareceu na reza, fechou e foi embora.” A presença de ídolos como Pepe e Clodoaldo no estádio também foi destacada pelo treinador, que enalteceu a motivação proporcionada aos jogadores e torcedores.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA