Quem merece ganhar a Bola de Ouro 2023: Messi ou Haaland? Vote na enquete

Vencedor será conhecido nesta segunda-feira, 30, em cerimônia marcada para acontecer em Paris, na França

O vencedor da Bola de Ouro 2023 será conhecido nesta segunda-feira, 30, em cerimônia marcada para acontecer em Paris, na França. Organizada pela revista “France Football”, a tradicional premiação elege os melhores jogadores da última temporada e acontece anualmente desde 1956 — a única exceção ocorreu em 2020 por causa da pandemia da Covid-19. Na categoria masculina, 30 atletas estão brigando pelo posto de melhor da última temporada (entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023), sendo Vinicius Júnior (Real Madrid) o único brasileiro. De acordo com especialistas, entretanto, a disputa está mesmo entre o argentino Lionel Messi e o norueguês Erling Haaland.

Maior campeão da história do prêmio, Messi já ganhou sete Bolas de Ouro, sendo coroado em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. Desta vez, o craque concorre, principalmente, por causa do título da Copa do Mundo. No Catar, ele levou a seleção argentina ao tricampeonato, colecionando incríveis sete gols e três assistências em dez jogos. No Paris Saint-Germain, seu ex-clube, o “Extraterrestre” ainda faturou o Campeonato Francês e a Supercopa da França. Ao todo, o “hermano” balançou as redes 38 vezes e deu 25 assistências em 54 partidas no período avaliado.

Já o norueguês Haaland, é verdade, não participou da Copa de seleções, já que seu país não se classificou. Por clubes, entretanto, o atacante se destacou ao levar o Manchester City à tríplice coroa (títulos da Champions, Inglês e Copa da Inglaterra). Artilheiro das principais competições, o centroavante marcou incríveis 56 gols em 57 confrontos e briga por sua primeira Bola de Ouro. Para decidir o campeão, a “France Football” decidiu recolher as opiniões de jornalistas dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa. Enquanto o ganhador não é revelado, você pode votar em quem merece o troféu no site da Jovem Pan.

Quem merece ganhar a Bola de Ouro 2023?

