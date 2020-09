Bom nome? Barcelona já negocia com 1º reforço de peso para ‘agradar’ a Messi

O alvo catalão anotou 15 gols em 22 jogos na última temporada e foi “o cara” da maior surpresa da Liga dos Campeões da Europa

Piotr Nowak/EFE O atacante holandês Memphis Depay (à direita) interessa ao Barcelona



Poucos dias depois de receber a confirmação de que Lionel Messi ficará para a próxima temporada, o Barcelona abriu conversas para fechar a contratação do primeiro reforço de peso para “agradar” ao craque argentino. Trata-se de Memphis Depay. O atacante holandês de 26 anos é um dos principais alvos do Barça e, inclusive, já afirmou que vai conversar com o atual clube, o Lyon, sobre a vontade dos catalães de contratá-lo. Ele esteve em campo na última segunda-feira, na derrota da Holanda para a Itália, pela Liga das Nações.

“Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Amanhã (terça-feira) vou conversar com o Lyon. Sei que há o interesse, mas não posso dizer muito mais, principalmente porque tampouco falei muito com o meu agente”, declarou Depay, em entrevista ao canal NOS. O contrato de jogador com o Lyon vai até 30 de junho de 2021, e o clube francês espera receber pelo menos 30 milhões de euros (R$ 188 milhões) para negociar o atacante, que também interessa à Roma. Segundo a Sky Sports, o Barcelona pretende abater o valor da operação incluindo Samuel Umtiti no negócio. O zagueiro francês, que não deve ter tanto espaço na próxima temporada, reforçaria o Lyon a partir da próxima temporada.

De acordo com a imprensa espanhola, Depay seria um dos pedidos do novo técnico do Barcelona, Ronald Koeman. O holandês já avisou que não pretende contar com o uruguaio Luis Suárez e vê no compatriota um jogador de qualidade para cercar Lionel Messi, que apontou o pobre projeto esportivo do clube como um dos motivos para querer se transferir nos últimos dias. Memphis foi revelado pelo PSV Eindhoven, teve passagem de quase dois anos pelo Manchester United e joga no Lyon desde 2017. Autor de 57 gols em 142 jogos pelo clube francês, o atacante foi o destaque da histórica campanha do time na última edição da Liga dos Campeões da Europa – a equipe eliminou Juventus e Manchester City e só caiu para o campeão Bayern nas semifinais.