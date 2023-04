Borussia Dortmund tropeça e pode perder liderança do Alemão para o Bayern de Munique

Time aurinegro empatou com o modesto Bochum e deve perder a dianteira da Bundesliga no próximo domingo

EFE/EPA/RONALD WITTEK Jogadores do Borussia Dortmund lamentam empate com o Bochum



O Borussia Dortmund decepcionou nesta sexta-feira, 28, ao ficar no 1 a 1 com o Bochum, no estádio Vonovia Ruhrstadion, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. Após ver Anthony Losilla abrir o placar para os mandantes no início, o Aurinegro deu uma resposta imediata e empatou com Adeyemi. Apesar de ter mais volume de jogo, os visitantes não capricharam nas finalizações e desperdiçaram a chance de virar o placar. Desta forma, o Dortmund permanece na liderança, mas pode ser ultrapassado neste fim de semana. Com 61 pontos, o conjunto que conta com Marco Reus, Jude Bellingham e companhia tem apenas dois a mais em relação ao vice-líder Bayern de Munique. Assim, o Gigante da Baviera retoma a ponta com um triunfo sobre o lanterna Hertha Berlin, neste domingo, 30, na Allianz Arena. Ao término desta rodada, restarão apenas mais quatro para serem disputadas. Dominante, o Bayern faturou as últimas dez edições de Bundesliga.