Time de Minas Gerais anuncia Hadson Nery, o Hadballa do ‘BBB 20’, como novo treinador

Estreia do ex-BBB na 2ª divisão do Estadual está marcada para este sábado, 29, diante do União Luziense

Imagem: Reprodução/Programa Pânico Hadson Ney, o Hadballa, durante programa 'Pânico', do Grupo Jovem Pan



O Varginha Esporte Clube, que disputará o Módulo 2 do Campeonato Mineiro, inovou na noite da última quinta-feira, 27, ao anunciar Hadson Nery como novo treinador. Conhecido como Hadballa, o ex-jogador ganhou fama nacional ao participar do reality show “BBB 20”, da TV Globo. “Para mim, é motivo de muito orgulho estar assumindo este desafio. Não será fácil, mas quero agradecer a confiança do presidente e de toda direção. Conto com apoio da torcida. Espero fazer um bom trabalho e alcançar o objetivo. Vamos trabalhar”, declarou o técnico. A estreia do ex-BBB na 2ª divisão do Estadual está marcada para este sábado, 29, diante do União Luziense, em casa, a partir das 16 horas (de Brasília). Em 2021, ele chegou a acertar com o Grêmio Barueri, mas deixou a agremiação paulista antes mesmo de estrear.