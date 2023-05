Técnico do Sevilla se irrita ao falar sobre ataques a Vinicius Jr e vê ‘moda’ em racismo

José Luis Mendilibar quer que partida contra o Real Madrid, neste sábado, ganhe repercussão apenas em campo

Reprodução/ youtube Sevilla FC José Luis Mendilibar acha que discussão sobre racismo virou modinha



O técnico do Sevilla, José Luis Mendilibar, se irritou nesta sexta-feira, 26, ao ser questionado em entrevista coletiva sobre os ataques racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, time que sua equipe vai enfrentar neste sábado pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol. “Olha, aqui estamos contra tudo de ruim que possa acontecer. Está sendo uma moda, ponto. Nunca estive a favor de nada disso. E eu te digo… Vamos falar de futebol. Com estas perguntas, e o que estou respondendo, não estamos ajudando nada”, afirmou Mendilibar após ser perguntado pela quarta vez sobre racismo na entrevista. O treinador tentou minimizar as atenções que este jogo despertará por ser a primeira partida do Real Madrid como visitante após os episódios do último domingo no estádio Mestalla, em Valência, quando o jogador brasileiro foi alvo de ofensas racistas de torcedores do time anfitrião. “Que seja encarado como mais um jogo. Não precisamos enlouquecer. O Real Madrid está chegando, ninguém mais”, declarou.

*Com informações da EFE