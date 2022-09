Brasileiros marcam e garantem vitória e 100% de aproveitamento do Real Madrid no Campeonato Espanhol

Vinícius Junior e Rodrygo foram os responsáveis pelos gols dos merengues; com o resultado, o time se isolou na liderança

Thomas COEX / AFP Vinícius Júnior e Rodrygo marcaram e garantiram a vitória para o Real Madri no Campeonato Espanhol



O Real Madrid chegou a sua quarta vitória neste sábado, 3. Ele derrotou o Betis por 2 a 1. Dois brasileiros, Vinícius Júnior e Rodrygo, foram os responsáveis pelo resultado. Jogando no Santiago Bernabéu, o time merengue saiu na frente logo aos nove minutos, mas levou o empate oito minutos depois quando Sergio Canales marcou. Porém, na segunda etapa, Rodrygo marcou aos 20 minutos e deu a vitória para o Real. Com o resultado, o time chegou a 12 pontos e se isolou na liderança do campeonato, além de se manter como o único time com 100% de aproveitamento em LaLiga. Só nessas quatro primeiras rodadas o time já marcou onze gols, e é o time que mais balançou as redes até agora. O Betis conheceu neste sábado seu primeiro revés e aparece com três pontos a menos que o líder na tabela de classificação. Na próxima rodada, o desafio do Real é diante do Mallorca, enquanto o Bétis enfrenta o Villarreal.