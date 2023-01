Brigthon atropela o Liverpool e amplia má fase dos Reds no Inglês

Equipe comandada por Roberto De Zerbi venceu por 3 a 0 e ultrapassou o adversário na classificação

EFE/EPA/Vince Mignott Brigthon domina o Liverpool pelo Campeonato Inglês



O Brighton não tomou conhecimento do Liverpool. Jogando em casa, a equipe comandada por Roberto De Zerbi passeou em campo e venceu por 3 a 0, ampliando a má fase dos Reds no Campeonato Inglês. Os gols foram marcados por March, duas vezes, e Welbeck. A vitória ainda fez o Brigthon ultrapassar o Liverpool na tabela. Agora, o time é sétimo colocado na classificação, com 30 pontos. Com 28 pontos, o Liverpool é apenas o oitavo colocado, a sete pontos da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. A partida dos Reds foi bastante apática. No primeiro tempo, foi dominado e nem chegou a assustar a meta adversária. O time chegou a ficar com menos de 30% de posse de bola. Logo na volta para o segundo tempo, March recebeu uma passe após boa jogada de Mac Allister e completou para o gol, colocando o Brigthon na frente do placar. Pouco tempo depois, o próprio March acertou um belo chute de canhota e ampliou o marcador. Já o terceiro gol foi uma pintura. March desvia de cabeça. A bola encontra Welbeck, que dominou, aplicou um chapéu em Joe Gomez e finalizou de direita, sem chances para Alisson, para decretar a vitória com chave de ouro. No próximo sábado, o Brigthon visita o Leicester City, no King Power Stadium, às 12 horas. O Liverpool encara o Wolverhampton, pela Copa da Inglaterra, na terça-feira, às 16h45.