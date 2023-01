Com gol polêmico, United vira sobre o City em quatro minutos e vence o clássico de Manchester

Rivais agora estão separados por apenas um ponto na tabela do Inglês; com resultado, Arsenal pode ampliar sua vantagem na liderança

Adam Vaughan/EFE/EPA Casemiro e Rashford comemoram o gol marcado pelo inglês, o segundo do Manchester United



Dois gols na reta final da partida deram ao Manchester United a vitória de virada sobre o Manchester City por 2 a 1 neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, resultado que deixa as duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela. Todos os gols saíram no segundo tempo. Grealish abriu o placar aos 15 minutos, mas Bruno Fernandes, aos 33 — com assistência de Casemiro —, e Rashford, aos 37, viraram o jogo para o United. O gol de empate foi polêmico: impedido, Rashford não tocou na bola, mas correu até ela antes do chute do companheiro. O grande beneficiado com a vitória dos Red Devils é o líder Arsenal, que encerra a rodada no domingo contra o Tottenham, quinto colocado. Se vencerem, os Gunners abrirão oito pontos de vantagem no topo.

