Bundesliga retorna com rodadas marcadas por homenagens a Franz Beckenbauer

Presidente honorário do FC Bayern de Munique, Uli Hoeness, é retratado ao lado de uma foto em preto e branco da lenda do futebol alemão Franz Beckenbauer no Hofkapelle em Munique, sul da Alemanha



A Bundesliga retorna nesta sexta-feira, 12, após uma paralisação de três semanas e meia devido ao inverno. A rodada será marcada por homenagens ao lendário Franz Beckenbauer, conhecido como ‘Kaiser’, que faleceu no último domingo. Em cada um dos nove jogos da 17ª rodada, será respeitado um minuto de silêncio antes do apito inicial em memória do ídolo do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha. Além disso, os jogadores usarão uma braçadeira preta em sinal de luto. A emoção será especialmente intensa na Allianz Arena de Munique, estádio que foi construído no início dos anos 2000 com o incentivo de Beckenbauer. Na sexta-feira, o Bayern enfrentará o Hoffenheim em busca de manter a pressão sobre o líder do campeonato, o Bayer Leverkusen, que possui quatro pontos de vantagem (e um jogo a mais) e enfrentará o Augsburg no sábado. No domingo, o Stuttgart, terceiro colocado na tabela, jogará em casa contra o Borussia Mönchengladbach. Um dia antes, o RB Leipzig, que ocupa a quarta posição, receberá o Eintracht Frankfurt. A expectativa é de grandes jogos e muita emoção em campo, em memória de um dos maiores nomes do futebol alemão.