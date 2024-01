Seleção de futebol da Gâmbia passa por susto em voo para a Copa Africana das Nações

Avião teve que fazer um pouso de emergência nove minutos após decolagem, devido à perda de pressão e oxigênio na cabine; técnico Tom Saintfiet disse que a delegação escapou por pouco da morte

Issouf Sanogo/AFP Seleção de Gâmbia perfilada para jogo da Copa Africana de 2021



A seleção de futebol da Gâmbia passou por um susto durante o voo fretado que levaria seus atletas para a Costa do Marfim, onde participará da Copa Africana das Nações. O avião teve que fazer um pouso de emergência devido à perda de pressão e oxigênio na cabine. A Associação de Futebol da Gâmbia informou que investigações preliminares indicaram esses problemas técnicos. O incidente ocorreu apenas nove minutos após a decolagem, quando a tripulação percebeu as falhas e decidiu retornar a Banjul, capital da Gâmbia. A empresa responsável pelo voo, Air Cote d’Ivoire, divulgou um comunicado informando que está avaliando a situação para determinar a causa do problema.

O treinador da seleção gambiana, Tom Saintfiet, relatou que a delegação escapou por pouco da morte, pois todos estavam sendo envenenados por monóxido de carbono. Além disso, alguns jogadores não acordaram imediatamente após o pouso. O lateral-direito Saidy Janko também compartilhou sua experiência nas redes sociais, mencionando dores de cabeça e tonturas extremas causadas pela falta de oxigênio, com passageiros adormecendo minutos após a decolagem. A Gâmbia é uma das 24 seleções que participarão da Copa Africana das Nações e está no Grupo C, ao lado de Camarões, Senegal e Guiné. O primeiro jogo do torneio está marcado para sábado, às 17h (horário de Brasília), entre a anfitriã Costa do Marfim e Guiné-Bissau. Já a estreia da seleção gambiana será na segunda-feira, às 11h, em um confronto contra o Senegal.