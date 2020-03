Callum Hudson-Odoi, do Chelsea, está com coronavírus

Reprodução/Chelsea Callum começou a se sentir mal no início da semana; jogador já está em isolamento



O jogador Callum Hudson-Odoi, do Chelsea, foi diagnosticado com coronavírus na noite desta quinta, segundo informou o clube por meio de uma nota divulgada em seu site oficial.

De acordo com o Chelsea, todos que tiveram contato com Callum serão isolados, de acordo com as determinações do governo da Inglaterra. Isso inclui todos os demais jogadores, a comissão técnica e outros funcionários do time inglês. O prédio que abriga a equipe masculina do Chelsea também permanecerá isolado. O estádio Stamford Bridge não será fecharo, por ora.

O jogador apresentou sintomas semelhantes a um resfriado na segunda-feira de manhã, e não treinou desde então. Ele foi submetido ao teste, que deu positivo, e desde então está em isolamento. A nota disse ainda que ele está bem, e ansioso para retornar aos treinamentos o quanto antes.

Arsenal

Também nesta quinta, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, testou positivo para a doença. O time já estava em quarentena desde o início da semana. Os jogos dos clubes foram cancelados e não tem previsão de reagendamento.

Nas últimas horas, diversos eventos esportivos foram cancelados ou suspensos por conta do vírus. Confira a lista das principais competições que tiveram seus calendários afetados pelo Covid-19.