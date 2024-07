Campeão com a Espanha, Rodri é eleito o melhor jogador da Eurocopa

Jogador do Manchester City fez uma grande Eurocopa, apesar de ter se lesionado na decisão contra a Inglaterra; Lamine Yamal e Dani Olmo também foram premiados

CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE/EPA Rodri, destaque da seleção espanhola, comemora em campo o título da Eurocopa



O meio-campista espanhol Rodri, campeão da Euro-2024 com a Espanha neste domingo (14), em Berlim, foi eleito o melhor jogador do torneio, anunciou a Uefa após a vitória na final contra a Inglaterra por 2 a 1. Rodri, de 28 anos e jogador do Manchester City, teve um papel crucial na campanha espanhola, apesar de ter deixado o campo no intervalo da final devido a problemas físicos. Este é o segundo prêmio individual do atleta de 28 anos. Ele também foi eleito o craque do Torneio na Final Four da Liga das Nações de 2023, vencida pela Espanha. Em sua entrevista coletiv após a decisão, o técnico da seleção espanhola, Luisa de La Fuente, disse que Rodri merece ainda mais: “Por favor, Bola de Ouro já!”.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de Rodri, outros jogadores espanhóis foram premiados. Lamine Yamal foi eleito o melhor jogador jovem, sucedendo Pedri, seu companheiro de equipe no Barcelona e vencedor do prêmio em 2021. Dani Olmo, com três gols, terminou como um dos artilheiros da Euro-2024, empatado com outros cinco jogadores, incluindo Harry Kane (Inglaterra), Cody Gakpo (Holanda) e Jamal Musiala (Alemanha).

*Com informações da AFP

Publicada por Felipe Cerqueira