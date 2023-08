Campeão com o Napoli, Luciano Spalletti é o novo técnico da Itália

Mancini deixou o cargo no mês passado e Spalletti já assume na Data Fifa de setembro

Marco BERTORELLO / AFP Spalletti assume a seleção italiana em 1º de setembro



A seleção masculina da Itália tem um novo técnico. Após a saída de Roberto Mancini, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta sexta-feira, 18, a contratação de Luciano Spalletti para o ciclo do Mundial 2026. Campeão do Campeonato Italiano com o Napoli na temporada 2022/23, Spalletti assume o cargo em 1º de setembro de 2023. A estreia já será na próxima Data Fifa pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024, no dia 9 de setembro, contra a Macedônia. Três dias depois, a Azzurra enfrenta a Ucrânia. “A seleção precisava de um grande técnico e estou muito feliz por ele ter aceitado a orientação técnica da Azzurra. Seu entusiasmo e sua expertise serão fundamentais para os desafios que aguardam a Itália nos próximos meses”, disse o presidente da FIGC, Gabriele Gravina. Nesta temporada, o Napoli será treinado pelo francês Rudi Garcia.