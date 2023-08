De olho na Sul-Americana, Corinthians poupa titulares contra o Cruzeiro; veja relacionados 

A ideia de Vanderlei Luxemburgo preparar os jogadores para o embate contra o Estudiantes, marcado para estar terça-feira, 22

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cássio estará em campo no duelo contra o Cruzeiro



Após a eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians tenta dar a volta por cima neste sábado, 19, diante do Cruzeiro, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra a Raposa, porém, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou por não levar vários de seus atletas considerados titulares. Assim, Fagner, Fábio Santos, Gil, Murillo, Maycon, Renato Augusto e Yuri Alberto sequer foram relacionados para o duelo que acontece em Minas Gerais. A ideia é preparar os jogadores para o embate contra o Estudiantes (Argentina), marcado para estar terça-feira, 22, em São Paulo, pela rodada de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Quem embarcará para Belo Horizonte, por outro lado, será o atacante Gustavo Silva, o Mosquito, recuperado de uma grave lesão sofrida na temporada passada. Com 23 pontos, o Timão é apenas o 14º colocado do Brasileirão.

Veja os relacionados abaixo: