Campeão do mundo com a Alemanha, Mesut Özil anuncia aposentadoria aos 34 anos

Jogador colecionou passagens marcantes por Werder Bremen, Real Madrid e Arsenal durante a carreira

FABRICE COFFRINI / AFP Mesut Ozil beija a medalha de campeão do mundo com a seleção da Alemanha no Maracanã



Vencedor da Copa do Mundo de 2014 com a seleção da Alemanha, o meio-campista Mesut Özil anunciou nesta quarta-feira, 22, sua aposentadoria do futebol. Através das redes sociais, o armador de 34 anos, que estava no Basaksehir (Turquia) desde a metade de 2022, disse que seu baixo rendimento nos últimos meses facilitou a decisão. “Depois de muita consideração, anuncio a minha aposentadoria do futebol profissional. Tive o privilégio de ser futebolista durante quase 17 anos, mas as últimas semanas e os últimos meses tornaram óbvio que está na hora de sair de cena”, escreveu o alemão de origem turca. Formado nas categorias de base do Schalke 04, o jogador ainda passou pelo Werder Bremen antes de acertar com o Real Madrid. Em três temporadas na equipe espanhola, o meia marcou 27 gols e deu 81 assistências em 159 partidas. Depois, foi vendido por 50 milhões de euros ao Arsenal, onde brilhou por sete anos. Nos Gunners, participou do tetra da Copa da Inglaterra (2013–14, 2014–15, 2016–17, 2019–20) e do tri Supercopa da Inglaterra (2014, 2015, 2017). Acumulando lesões, migrou para o futebol turco, vestindo as cores do Fenerbahçe antes de acertar com o Basaksehir. Pela seleção alemã, foi fundamental no título do Mundial disputado no Brasil, mas amargou a queda na fase de grupos da Copa de 2018, disputada na Rússia. Ao todo, Özil defendeu seu país em 92 duelos, balançando as redes 23 vezes.