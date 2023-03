Scaloni garante Messi na seleção e exalta fanatismo argentino: ‘Merece todo esse carinho’

Argentina fará nesta quinta-feira, 23, seu primeiro jogo desde o fim da Copa do Mundo; amistoso será contra o Panamá

Anne-Christine Poujoulat/AFP Messi comemora com o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, depois que a Argentina venceu a final da Copa do Mundo do Catar 2022



Após Lionel Messi ir a um restaurante em Buenos Aires e ser ovacionado por argentinos, o técnico da seleção, Lionel Scaloni, afirmou que o craque precisava sentir o carinho dos torcedores. “O caso de Leo é lindo, ele merece todo esse carinho. Todos os jogadores do elenco merecem isso ao saírem na rua. A alegria (pelo conquista da Copa do Mundo) ainda continua”, comentou o treinador em sua primeira entrevista coletiva após o mundial. Na noite da última segunda-feira, 20, Messi “parou” Buenos Aires ao marcar presença em um renomado restaurante localizado no bairro de Palermo. De volta ao país-natal para se apresentar à seleção comandada por Lionel Scaloni, o astro do Paris Saint-Germain viu uma multidão cercar a churrascaria “Don Julio” enquanto jantava com sua família. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver torcedores da Albiceleste animando os arredores do estabelecimento como se estivessem comemorando um título. A policia precisou ser acionada por prevenção. Na saída do local, o craque foi ovacionado e quase abraçado por alguns apaixonados pela Argentina. A comoção acontece três meses após o camisa 10 liderar a seleção ao tricampeonato no Catar. Inclusive, Scaloni garantiu Messi na seleção enquanto se sentir bem. “Ele está bem, está aqui para continuar voltando. Quando me disser que não se sente bem, veremos. Agora ele está feliz por estar na seleção”, frisou. A Argentina fará nesta quinta-feira, 23, seu primeiro jogo desde o fim da Copa do Mundo. O adversário será o Panamá, em amistoso marcado para as 21 horas (de Brasília), no Monumental de Nuñez. Todos os ingressos para o confronto já foram vendidos.