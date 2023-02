Campeão do mundo com a Argentina, Lionel Scaloni vence prêmio de melhor técnico do Fifa The Best

Treinador desbancou Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Pep Guardiola (Manchester City) para ficar com a honraria pela primeira vez; Sarina Wiegman, da Inglaterra, ganhou no feminino

FRANCK FIFE / AFP Scaloni foi eleito o melhor do Fifa The Best



Lionel Scaloni, comandante da Argentina no tricampeonato na Copa do Catar, foi eleito pela Fifa o melhor técnico da temporada 2022. Na cerimônia The Best, realizada nesta segunda-feira, 27, em Paris, o treinador desbancou Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Pep Guardiola (Manchester City) para ficar com a honraria pela primeira vez. Além de conquistar o Mundial 2022, o argentino também fez com a Albiceleste vencesse a Itália na Finalíssima, torneio que reúne os atuais campeões da América do Sul e da Europa. A coroação, inclusive, acontece horas após Scaloni acertar sua renovação com a AFA, permanecendo à frente da equipe nacional até Copa de 2026, marcada para acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. A Fifa também premiou a melhor treinadora do futebol feminino. A holandesa Sarina Wiegman, responsável por levar a Inglaterra ao título da Eurocopa, ficou com o troféu desta vez. Ela desbancou a sueca Pia Sundhage, comandante do Brasil, que ganhou a Copa América com uma campanha irretocável. Sonia Bompastor, campeã da Liga dos Campeões com o Lyon, também estava no páreo.