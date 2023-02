Rayssa Leal e Filipe Toledo são indicados ao Prêmio Laureus, o ‘Oscar do esporte’

Seleção argentina de futebol, campeã do mundo no Catar, está na disputa da Equipe do Ano; Lionel Messi pode ser eleito o melhor atleta

Montagem sobre fotos/Reprodução/Twitter/@StreetLeague/Brent Bialmann/World Surf League Rayssa Leal e Filipe Toledo podem ganhar o Prêmio Laureus 2022 na categoria Atleta de Ação



A skatista Rayssa Leal e o surfista Filipe Toledo estão entre os indicados ao Prêmio Laureus 2022, o “Oscar do esporte”, na categoria Melhor Atleta de Ação. A “Fadinha” entrou na disputa após vencer todas as etapas da liga mundial no ano passado – ela foi coroada com o título no Rio de Janeiro, em novembro. Já Filipinho conquistou seu primeiro Mundial no ano passado, despachando Ítalo Ferreira. Ao longo da temporada da WSL, ele também chegou a cinco finais, sendo campeão duas vezes. Os brasileiros vão concorrer com a australiana Stephanie Gilmore (surfe); a americana Chloe Kim (snowboard); a chinesa Eileen Gu (esqui estilo livre) e a francesa Justine Dupont (surfe). Os nomes dos vencedores do Laureus serão revelados em março, após a votação do júri da sua Academia, composta por 71 das maiores lendas do esporte de todos os tempos.

Além da categoria Atleta de Ação, a tradicional premiação também contemplará outros atletas. No quesito melhor Equipe do Ano, a seleção argentina de futebol, campeã mundial no Catar, é favorita. O time dirigido por Lionel Scaloni concorre com Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões da Europa; a seleção inglesa feminina, campeã da Euro; a seleção francesa masculina de Rugby; os atuais campeões da NBA, Golden State Warriors, e a Oracle Red Bull Racing, vencedora do Mundial de Construtores da Fórmula 1. O atacante Lionel Messi, por sua vez, também está no páreo na categoria Melhor Atleta. O craque terá como adversário o companheiro de Paris Saint-Germain, o francês Kylian Mbappé, vice-campeão mundial, e o tenista espanhol Rafael Nadal, vencedor do Aberto da Austrália e Roland Garros em 2022. A lista de candidatos a melhor atleta na categoria masculina é completada pelo belga Max Verstappen, bicampeão mundial de Fórmula 1, o sueco Mondo Duplantis, recordista mundial do salto com vara, e o americano Stephen Curry, MVP das finais da NBA.

Na categoria feminina, concorrem a espanhola Alexia Putellas (futebol), a polonesa Iga Swiatek (tênis), a americana Katie Ledecky (natação), a americana Mikaela Shiffrin (esqui alpino), a jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce (atletismo) e a americana Sydney McLaughlin-Levrone (atletismo). O prêmio para o Atleta Revelação inclui entre os seus candidatos o tenista espanhol Carlos Alcaraz; a atleta nigeriana Tobi Amusan; o patinador americano Nathan Chen; a seleção marroquina de futebol; a tenista cazaque Elena Rybakina e o golfista americano Scottie Scheffler. Os prêmios Laureus também homenagearão o Retorno do Ano, com o americano Tiger Woods (golfe) e o dinamarquês Christian Eriksen (futebol) entre seus concorrentes. O primeiro voltou a jogar no Masters 14 meses após um grave acidente de carro e o segundo retornou aos gramados após sofrer uma parada cardíaca em campo durante uma partida da Euro 2020. Os seis indicados em cada categoria são escolhidos por votação através de um painel, formado por 1,4 mil dos principais jornalistas esportivos do mundo, exceto nas categorias de atleta com deficiência e prêmio esporte “para o bem”, que são escolhidos por painéis especializados.

*Com informações da Agência EFE