Campeão do mundo pela Argentina é internado com Covid-19 em UTI

Um dos heróis da ‘Albiceleste’ da Copa de 1978, o ex-atacante deu entrada em um hospital de Mendoza na última segunda-feira, 4

Reprodução/Instagram Campeão do mundo pela seleção argentina em 1978, Leopoldo Luque está internado com Covid-19



Campeão do mundo com a seleção argentina em 1978, Leopoldo Luque foi internado na unidade de terapia intensiva (UTI) em um hospital da cidade de Mendoza na última segunda-feira, 4. O ex-jogador, atualmente com 71 anos, chegou ao local em situação delicada devido às complicações provocadas pela Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

A esposa de Luque, Claudia López, confirmou à emissora de rádio local “Aire de Santa Fé” que o ex-atleta está lúcido. “Dentro das complicações, ele está bem”, declarou. A esposa revelou que durante a manhã o marido precisou ser levado à unidade de terapia intensiva por ter sentido falta de ar. O ex-jogador de River Plate, Unión, Rosario Central e Racing, entre outros, deu positivo para coronavírus na semana passada.

Na Copa do Mundo de 1978, Leopoldo Luque se notabilizou ao dividir o ataque com icônico jogador Mario Kempes. Naquela competição, ele marcou um gol, na histórica goleada por 6 a 0 sobre o Peru.