Campeonato Inglês voltará a receber público local nas duas últimas rodadas

O Reino Unido prevê que até 10 mil torcedores voltem aos estádios a partir de 17 de maio, uma medida ainda pendente da decisão final que o governo emitirá antes do dia 10

Divulgação/Instagram Fulham FC O Chelsea venceu o Fullham pelo Campeonato Inglês



O Campeonato Inglês confirmou nesta quarta-feira, 5, que o público local poderá voltar aos estádios para as duas últimas rodadas, desde que sejam respeitadas as restrições impostas pelo governo britânico para frear a pandemia de Covid-19. O Reino Unido prevê que até 10 mil torcedores voltem aos estádios a partir de 17 de maio, uma medida ainda pendente da decisão final que o governo emitirá antes do dia 10. A Premier League modificou na semana passada o calendário da última rodada para permitir que os torcedores de todos os clubes possam assistir a pelo menos uma partida com o time jogando em casa.

Os jogos da 37ª rodada ocorrerão no meio da semana, nos dias 18 e 19 de maio, em vez das datas originais, 15 e 16 do mesmo mês. Sendo assim, a penúltima e a última rodadas serão disputadas depois de 17 de maio, quando está previsto que o público possa voltar aos estádios, ainda de forma reduzida. Após consultar os clubes, a Premier League decidiu que os jogos não abrirão os portões para torcedores da equipe visitante devido a “diversos objetivos operacionais” e à “necessidade de oferecer um foco coerente”, segundo informou em comunicado nesta quarta-feira. “Isto marcará um passo fundamental rumo aos estádios cheios, incluindo os torcedores visitantes, para o começa da temporada 2021-2022”, comunicou a Premier League.

*Com informações da Agência EFE