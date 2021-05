Jornal francês critica atuação de Neymar contra o City: ‘Um gênio sem ideias’

Camisa 10 prometeu no pré-jogo que ‘traria a vitória ao PSG a qualquer custo’, mas não conseguiu reverter o resultado de 2 a 0 no Etihad Stadium e acabou eliminado da Champions League

EFE/EPA/PETER POWELL Neymar e PSG foram eliminados pelo City na semi da Liga dos Campeões



O jornal francês ‘Le Parisien’ não poupou críticas a Neymar depois da eliminação do Paris Saint-Germain para o Manchester City na semifinal da Liga dos Campeões. Chamado de “um gênio sem ideias”, o brasileiro foi apontado como sem criatividade durante a partida desta terça-feira, 4, no Etihad Stadium. Decisivo contra o Bayern de Munique nas quartas de final, o camisa 10 pouco criou no duelo contra os ingleses, principalmente neste jogo de volta. O jornal lembrou a fala de Neymar no pré-jogo que garantiu que “conseguiria a vitória de qualquer maneira, mesmo que fosse morto”. “Sem seu alter ego ‘Ney’ muitas vezes posicionado na esquerda preferia nunca, ou tão pouco, tocar para os parceiros e muitas vezes fez dribles desnecessários. Para alguém que costuma ser chamado de gênio, isso se tornou constrangedor”, apontou a publicação.

Contratado por 222 milhões de euros e recebendo 3 milhões de euros por mês, o desempenho do brasileiro também está sendo questionado em Paris. Mesmo chegando pelo segundo ano seguido na semifinal da Liga dos Campeões, o jornal apontou que os donos do PSG esperam mais do atleta. Nas próximas semanas Neymar deve renovar seu contrato com a equipe parisiense, mas há rumores de que ele ainda quer voltar ao Barcelona. O jornalista Sebastián Pollo Vignolo, da ESPN Argentina, informou que o clube culé tentará a contratação do brasileiro para a próxima temporada depois de renovar por mais dois anos com Lionel Messi.