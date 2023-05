Carlo Ancelotti descarta saída do Real Madrid e acaba com planos da CBF

Treinador confirmou sua continuidade no no clube na próxima temporada; contrato dele vai até junho de 2024

Reprodução/Instagram/mrancelotti Carlo Ancelotti disse que vai cumprir seu contrato com o Real Madrid



Carlo Ancelotti cumprirá um ano do contrato assinado com o Real Madrid e seguirá no clube na próxima temporada. Segundo o próprio treinador, isso encerra as esperanças da CBF de contratá-lo para assumir a seleção brasileira. Questionado sobre a sua situação, o treinador revelou que o clube garantiu sua continuidade. “Sim”, afirmou para enterrar definitivamente o debate e fechar a porta para a seleção brasileira. Ancelotti já havia declarado anteriormente: “Acho que todos sabem muito bem como é a minha situação, tenho contrato até 30 de junho de 2024 e quero cumprir meu contrato. Todos sabem disso”. Ele também reconheceu que se encontrou com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, nesta sexta-feira, 19, e mostrou “ainda mais entusiasmo” pela próxima temporada, a quinta que comandará em suas duas passagens pelo clube. “Ontem conversamos como sempre fazemos quase toda semana. Tivemos uma reunião em que [Florentino] expressou seu apoio e carinho. Conversamos sobre o jogo de quarta-feira, a temporada que está terminando e as duas temporadas juntas. Vamos adiante com a mesma e ainda mais ilusão de fazer bem as coisas”, falou.

*Com informações da EFE.