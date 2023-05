Mauro Cezar Pereira diz que Flamengo tem ‘obrigação’ de ganhar do Corinthians: ‘Esse time é um desastre’ 

Rubro-Negro recebe o Timão neste domingo, 21, pela sétima rodada do Brasileirão

O Flamengo recebe o Corinthians neste domingo, 21, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Para o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o Rubro-Negro tem obrigação de ganhar do Timão, que ainda não venceu sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Durante o programa “Bate-Pronto” desta sexta-feira, 19, o jornalista detonou o Timão. “É um jogo extremamente perigoso para o Corinthians. O Corinthians está definhando, regride a olhos vistos e não dá sinais de melhora. Se fizer um bom jogo, será o primeiro sob comando do Vanderlei Luxemburgo, que tem demonstrado desconexão com o que vem acontecendo durante os jogos. É um horror! É uma situação bem delicada. Seria difícil contra qualquer adversário. Há o risco de sofrer uma derrota mais marcante. Há uma disparidade grande. É uma semana bem perigosa, com jogos bem duros. Já há especulação sobre Mano Menezes no clube. O Corinthians vive sua pior crise técnica dos últimos anos e não tem elenco para isso. Pode jogar muito mais. É assustador! O Corinthians está pagando por essas trocas do começo do ano. Está tudo errado! Começando pelo Lázaro, uma tentativa arriscadíssima, chegando até o Luxemburgo. É um desastre! Não está jogando nada e só tende a piorar. Se acontecer o mais provável, a equipe está fora da Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo, por sua vez, parece estar em evolução e tem obrigação de ganhar desse Corinthians”, declarou.