Carrillo é convocado pelo Peru e vira problema para final do Paulistão no Corinthians

Jogador deve defender a equipe nacional, pelas Eliminatórias da Copa, um dia antes do segundo confronto da final do Campeonato Paulista

Rodrigo Coca/Agência Corinthians A partida decisiva foi marcada para o dia 26 de março, logo após os jogos da seleção



A convocação do meio-campista peruano André Carrillo para a seleção do Peru trouxe preocupações ao Corinthians, que não esperava essa situação. O jogador deve defender a equipe nacional, pelas Eliminatórias da Copa, um dia antes do segundo confronto da final do Campeonato Paulista. A partida decisiva foi marcada para o dia 26 de março, logo após os jogos da seleção.

A decisão de convocar Carrillo pegou o Corinthians de surpresa, uma vez que o ex-treinador da seleção peruana não o incluía em suas listas. Com a chegada de Óscar Ibáñez ao comando da seleção, Carrillo foi chamado junto a outros 27 atletas para os jogos contra Bolívia e Venezuela. Isso significa que ele se apresentará à seleção um dia após o primeiro jogo da final, o que compromete sua preparação para o segundo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de Carrillo, o Corinthians enfrentará a necessidade de liberar mais quatro jogadores para suas seleções durante a Data Fifa, sendo que três deles são titulares. A comissão técnica do clube não demonstra preocupação com a situação de Memphis Depay, que deve retornar a tempo para se preparar para a final. No entanto, Felix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela) e Ángel Romero (Paraguai) enfrentarão uma longa viagem, chegando no dia da decisão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos