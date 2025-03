Saiba quem era o médico do Barcelona que morreu antes da partida contra o Osasuna

Jogo do Campeonato Espanhol foi adiado devido à morte inesperada de Carles Miñarro; profissional estava no clube desde 2017, atuava no futsal, mas foi movido para o time de futebol de campo nesta temporada

Divulgação / Barcelona O médico Carles Miñarro Garcia integrava o departamento médico do Barcelona



Nesta segunda-feira (10), o Barcelona interrompeu suas atividades durante a hora do almoço para realizar um minuto de silêncio em memória do médico Carles Miñarro, que faleceu de forma inesperada no último sábado. A equipe, que atualmente ocupa a liderança do Campeonato Espanhol, decidiu adiar o confronto contra o Osasuna em decorrência da trágica notícia.

Em homenagem a Miñarro, uma mensagem foi exibida nos telões do Estádio Olímpico Lluís Companys, expressando o pesar do clube pela perda. A LaLiga ainda não anunciou uma nova data para a realização da partida adiada, deixando os torcedores ansiosos por informações.

Além das homenagens no estádio, o Barcelona está comprometido em oferecer apoio aos familiares do médico falecido. O presidente do clube, Joan Laporta, juntamente com outros diretores, esteve presente em uma cerimônia em frente ao Camp Nou para prestar suas condolências.

Um minuto de silêncio também foi observado na sede dos Serviços Médicos do Barcelona, reforçando a importância de Carles Miñarro para a equipe e a comunidade. A perda do médico é sentida profundamente por todos que fazem parte do clube, que se une em solidariedade neste momento difícil.

