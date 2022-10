Haaland marca mais dois gols, e City volta a vencer na Premier League

Equipe comandada por Pep Guardiola bateu o Brighton, por 3 a 1, e segue na caça do Arsenal, que lidera o campeonato e entra em campo no domingo

OLI SCARFF / AFP Haaland comemora um dos gols marcados na vitória do Manchester City contra o Brighton



Durou apenas um jogo o jejum de Erlind Haaland com a camisa do Manchester City. Na manhã deste sábado, 22, o atacante norueguês marcou mais dois gols e foi o principal destaque da equipe de Pep Guardiola na vitória por 3 a 1 contra o Brighton, no Etihad Stadium, em duelo válido pela 11ª rodada da Premier League. O terceiro gol dos Citizens foi marcado por Kevin de Bruyne. Os visitantes descontaram com Trossard. Com o resultado, a equipe de Manchester se recupera da derrota no clássico para o Liverpool, no último domingo, e segue na caça do Arsenal, que lidera o campeonato inglês e jogará fora de casa, no domingo, 23, contra o Southampton. Os Gunners têm 27 pontos em dez partidas, ante 26 do City, agora com um jogo a mais. Haaland, por sua vez, chegou à incrível marca de 17 gols marcados em 11 rodadas. Mais do que isso, o jovem balançou as redes em 12 das 15 partidas que disputou desde que chegou ao Manchester City. Dados da plataforma SofaScore dão, ainda, a dimensão do desempenho do jogador nos últimos anos. Nas últimas quatro temporadas, contabilizando duelos por clubes e pela seleção de seu país, o atleta de 22 anos tem 149 jogos, 157 gols e 30 assistências – o astro do futebol mundial precisa de 63 minutos para participar de um gol.