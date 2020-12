Casemiro marca, Real Madrid vence o Granada e segue na 2ª posição do Espanhol

Veja como ficou a situação da La Liga após a vitória do time madrileno

Reprodução/Real Madrid Casemiro e Lucas Vázquez comemoram gol em partida do Real Madrid contra o Granada



O Real Madrid não quer saber de deixar o rival Atlético de Madrid abrir vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Com gols de Casemiro e Benzema, o time merengue ganhou o complicado jogo contra o Granada, por 2 a 0, no Estádio Alfredo di Stefano, nesta quarta-feira, 23. Com o triunfo, o Real chega aos mesmos 32 pontos do Atlético, mas com duas partidas a mais disputadas. O Granada segue em sétimo, com 21. Foi um jogo complicado, bastante disputado e recheado de gols perdidos no Alfredo di Stefano – o Santiago Bernabéu passa por reformas. Tanto Real Madrid quanto Granada se “cansaram” de desperdiçar gols. Com 10 minutos, o Granada falhou em duas belas chances. O brasileiro Kenedy não aproveitou uma saída equivocada de Courtois e bateu fraco. Do outro lado, Rodrygo e Benzema também erraram o alvo.

Foram 90 minutos de um confronto no famoso lá e cá. E com o jogo aberto até o último instante, quando Isco serviu Benzema, que acertou o canto e fechou o placar em 2 a 0. O gol foi marcado no último lance da partida. Até então, o técnico Zinedine Zidane viu o brasileiro Rodrygo sair machucado antes do intervalo, o Granada assustar e seu ataque mostrar que estava num dia descalibrado. Coube, então, a Casemiro aliviar o sufoco. Já no segundo tempo, Asensio foi ao fundo e cruzou na cabeça do brasileiro, que subiu alto e abriu o placar. O Real conseguiu segurar o ímpeto dos visitantes e no fim festejou com gol de Benzema.

O Campeonato Espanhol terá nova rodada daqui uma semana. No dia 30, o Real visita o Elche e o Granada recebe o Valência. Mais cedo, Getafe e Celta de Vigo, do técnico Eduardo Coudet (ex-Internacional), empataram por 1 a 1, na casa do primeiro. Os gols saíram no começo do jogo. Damian Suárez abriu o placar para os anfitriões e Iago Aspas empatou em cobrança de pênalti. O Celta é o 8º, enquanto o Getafe ocupa o 11º posto.

*Com Estadão Conteúdo