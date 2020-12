Liga dos Campeões: PSG x Barcelona e Bayern x Lazio fazem oitavas; veja confrontos

Confira os outros duelos decididos no sorteio realizo pela Uefa nesta segunda-feira, 14

Reprodução/Twitter/@ChampionsLeague Barcelona e PSG se encontrarão nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa



A Uefa realizou na manhã desta segunda-feira, 14, o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nele, ficou decidido que Barcelona e Paris Saint-Germain farão mais um confronto interessante no principal torneio do continente, colocando os amigos e rivais Lionel Messi e Neymar de lados opostos – o time francês vai decidir em casa por ter a melhor campanha na fase de grupos. Já o Bayern de Munique, atual campeão, terá pela frente a Lazio. As partidas de ida foram marcadas para fevereiro de 2021, enquanto os confrontos de volta estão agendados para março.

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique vai enfrentar a Lazio. O dono de seis títulos europeus é o favorito no confronto. Passou invicto pela fase de grupos, com cinco vitórias e um empate. Já o time italiano enfrentou dificuldades para se classificar e registrou apenas dois triunfos e quatro empates. Dois confrontos das oitavas de final vão reunir um time tradicional e uma surpresa da temporada passada. O Liverpool, campeão em 2019, vai encarar o RB Leipzig, semifinalista do último campeonato. Já o Real Madrid terá pela frente o bom ataque da Atalanta, que parou nas quartas de final na temporada passada. Tanto o time inglês quanto o espanhol vão decidir o duelo em casa.

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, vai encarar nas oitavas o Porto após desbancar o Barcelona no Grupo G. Após um início de temporada instável, a equipe italiana está em ascensão e é a favorita contra os portugueses. O mesmo acontece com o Manchester City, do técnico Josep Guardiola, diante do Borussia Mönchengladbach. Juventus e Manchester decidem em casa. Os demais duelos das oitavas de final serão Chelsea x Atlético de Madrid e Borussia Dortmund x Sevilla. O primeiro deve ser um dos confrontos mais equilibrados desta fase da Liga dos Campeões, uma vez que o Atlético de Madrid, mesmo sendo o segundo colocado do seu grupo, vive grande fase na temporada. No outro duelo, o Sevilla vai tentar mostrar por que tem fama de “copeiro” na Europa e é o atual campeão da Liga Europa. O sorteio desta segunda-feira teve apenas duas regras. Times do mesmo grupo e país não podiam se enfrentar e equipes do primeiro pote (líderes dos grupos na fase anterior) iriam encarar equipes do pote 2 (segundos colocados) e teriam a vantagem de disputar o segundo jogo do confronto em casa.

Confira abaixo os confrontos das oitavas da Liga dos Campeões:

Manchester City x Borussia Mönchengladbach

Bayern de Munique x Lazio

Chelsea x Atlético de Madrid

Liverpool x RB Leipzig

Juventus x Porto

Paris Saint-Germain x Barcelona

Borussia Dortmund x Sevilla

Real Madrid x Atalanta

Round of 16 draw ✔️ Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo