Champions League: Manchester City x Real Madrid é adiado devido ao coronavírus

Reprodução/Twitter Guardiola é treinador do MAnchester City



A partida de volta entre Manchester City e Real Madrid, válida pelas oitavas de final da Champions League, foi adiada e ainda não tem data para ser realizada. Em comunicado oficial, nesta quinta-feira (12), o clube inglês informou que a decisão foi tomada em conjunto com a Uefa após o adversário madrileno entrar em quarentena devido ao coronavírus.

“A decisão de adiar o jogo de terça-feira foi tomada em conjunto com a UEFA e segue a confirmação de que jogadores do Real Madrid se isolarão por quinze dias, depois de surgir que um jogador do time de basquete do clube deu positivo para o COVID-19”, comunicou.

O confronto entre ingleses e espanhóis, no Etihad Stadium, estava agendado para a próxima terça-feira (17). Na partida de ida, no Santiago Bernabéu, o City venceu por 2 a 1.

Em nota, o City também se solidarizou com o rival Merengue. “O clube envia os melhores votos aos jogadores e funcionários das equipes de futebol e basquete do Real Madrid.”