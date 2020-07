Fora da Champions? PSG informa resultado de exame de Mbappé; confira

Atacante corre contra o tempo para se recuperar para enfrentar a Atalanta, em partida válida pelas quartas de final da Champions League, em agosto, na cidade de Lisboa (Portugal)

EFE/EPA/YOAN VALAT Mbappé Kylian Mbappé, do PSG, se lesionou no final da Copa da França



O Paris Saint-Germain comunicou na manhã deste sábado que, após passar por exames detalhados, Kylian Mbappé teve um entorse no tornozelo direito, mas, a principio, não apresenta fratura ou rompimento dos ligamentos. A lesão é consequência de uma forte entrada que o jogador recebeu na final da Copa da França, diante do Saint-Étienne, disputada nesta sexta e que terminou com vitória e título da equipe parisiense.

O PSG informou que exames constataram entorse no tornozelo direito com “lesão significativa do compartimento lateral externo” e afirmou que o atacante francês vai passar por uma nova avaliação médica em 72 horas do ponto de vista clínico e de imagem. O problema no tornozelo praticamente descarta a presença de Mbappé na final da Copa da Liga Francesa, na próxima sexta-feira, contra o Lyon. Ainda não é certo se ele terá condições de jogar a reta final da Liga dos Campeões. O duelo contra o Atalanta, pelas quartas de final, está marcado para o dia 12 de agosto, em Lisboa. Assim, ele tem quase três semanas para se recuperar.

Mais cedo, antes de o diagnóstico ser revelado, o Saint-Étienne desejou, em suas redes sociais, que o atacante francês se recupere rápido. O clube falou em nome do zagueiro Loic Perrin, autor da falta que causou a lesão em Mbappé, que, por sua vez, respondeu com um cumprimento.

*Com Estadão Conteúdo