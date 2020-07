PSG é campeão da Copa da França com grande atuação e gol de Neymar

Lesionado, Mbappé pode ficar fora dos confrontos decisivos da Liga dos Campeões e Copa da Liga

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar fez o gol do título do PSG na Copa da França



O primeiro jogo oficial disputado na França desde março foi de grandes emoções para a torcida do PSG. Contra o Saint-Étienne, o time foi campeão da Copa da França por 1 a 0, graças a um gol de rebote marcado por Neymar. Esse foi o 21º gol marcado pelo brasileiro em finais de campeonato.

A equipe de Thomas Tuchel também foi vencedora do Campeonato Francês, interrompido por causa da covid-19, e ainda disputará a final da Copa da Liga, contra o Lyon, e a sequência da liga dos Campeões, onde vai enfrentar o Atalanta nas quartas de final. Neste ano, o time busca a inédita quádrupla coroa.

A final desta sexta, entretanto, trouxe um problema para os parisienses. O atacante Mbappé sofreu um entrada violenta de Perrin, ídolo do Saint-Étienne, machucou o joelho direito e se tornou dúvida para o restante da temporada. Perrin foi expulso, e Sarabia substituiu o francês.

E tem que ter o gol do menino Neymar e ponto. pic.twitter.com/hiQo6S3wrI — 𝕮𝖔𝖗𝖗𝖊 𝖏𝖍𝖔𝖜 (@Correjhow_) July 24, 2020

Mais uma vez, Neymar fez um grande jogo. Ele participou das principais jogadas ofensivas, deixando frequentemente os companheiros de equipe em boas condições para marcar. Aos 13 minutos, ele iniciou uma jogada pelo meio e abriu na direita para Mbappé, que chutou cruzado. O goleiro rebateu, e o camisa 10 não perdoou. Atento, ele fuzilou de pé esquerdo e ainda viu a bola carimbar o travessão antes de entrar.

A partida pode ser uma das últimas de Thiago Silva, capitão do time, pela equipe. O contrato do brasileiro termina no fim da Liga dos Campeões, e o tom de despedida ficou evidente em suas recentes declarações.

O PSF é o maior vencedor da Copa da França, com 13 títulos, incluindo quatro nas últimas cinco edições – em 2019, foi derrotado pelo Rennes nos pênaltis. O Saint-Étienne tem seis taças, a última delas de 1977.

* Com EFE