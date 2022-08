Chelsea faz proposta ‘sensacional’ ao PSG e tenta contratar Neymar no último dia da janela de transferências 

Segundo a matéria do ‘Daily Mail’, o novo dono do clube inglês, Todd Boehly, promoveu um acordo ‘incrível’ para contar com o brasileiro

EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN Neymar ainda pode deixar o PSG nesta janela de transferências



O Chelsea fez uma proposta “sensacional” para tirar Neymar do Paris Saint-Germain, informou o jornal “Daily Mail”, na manhã desta quarta-feira, 31. Segundo a matéria, o novo dono do clube inglês, Todd Boehly, promoveu um acordo “incrível” para contar com o brasileiro no último dia janela de transferências, que se encerra nesta quinta-feira, 1º. A ideia dos britânicos é aproveitar a intenção do PSG de se desfazer do craque por motivos burocráticos – depois de gastar 100 milhões de euros (R$ 507 milhões) em contratações e renovar o contrato de Kylian Mbappé, os franceses tentam escapar de uma possível punição da Uefa por causa do Fair Play Financeiro. Apesar da oferta, a reportagem afirma que dificilmente os londrinos terão sucesso no negócio, já que o atacante prefere continuar sua parceria com Lionel Messi no Parque dos Príncipes. Em alta, o astro vive o seu melhor momento no conjunto parisiense, somando 8 gols e 6 assistências nos cinco jogos disputados nesta temporada. Os “Blues”, por sua vez, começaram o Campeonato Inglês oscilando e buscam adquirir outro nome de peso para o setor ofensivo. Além de Neymar, o centroavante Pierre-Emerick Aubameyang, do Barcelona, é outro que está na mira do treinador Thomas Tuchel.