Chelsea leva a virada do Southampton e segue instável na Premier League

Em cinco rodadas, os Blues venceram duas, perderam duas e empataram uma

Reprodução/ Twitter @premierleague Southampton virou o jogo e está na frente do Chelsea na tabela de classificação



A 5ª rodada da Premier League começou nesta terça-feira, 30, com surpresas. O Chelsea perdeu para o Southampton por 2 a 1, de virada, e segue instável no torneio inglês. A partida no St. Mary’s Stadium começou com gol do Sterling, aos 23 minutos. Mas cinco minutos depois, Lavia deixou tudo igual para os donos da casa. Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, Armstrong decretou a virada e a vitória do Southampton. Essa é a segunda derrota dos campeões da Champions, em cinco rodadas. Sendo que nos últimos dois jogos, o time teve jogadores expulsos. O resultado deixa o Chelsea em 8º na tabela e os Saints em 7º. Na próxima rodada, o Chelsea enfrenta o West Ham e o Southampton encara o Wolverhampton. Ainda nesta terça, o Fulham venceu o Brighton por 2 a 1; o Crystal Palace empatou com o Brentford em 1 a 1, mesmo resultado de Leeds e Everton. Na quarta-feira terão outros quatro jogos:

15h30 – Bournemouth x Wolverhamton

15h30 – Manchester City x Nottingham Forest

15h30 – Arsenal x Aston Villa

15h45 – West Ham x Tottenham