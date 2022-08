São Paulo terá ‘reforços’ para duelo contra o Atlético-GO na Copa Sul-Americana

Apesar de não poder contar com o meia-atacante Nikão, que sofreu uma grave lesão na derrota para o Fortaleza, o treinador Rogério Ceni terá mais opções diante do Dragão

Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni tenta conquistar seu primeiro título como treinador do São Paulo



O São Paulo começou nesta terça-feira, 30, sua preparação para o duelo contra o Atlético-GO, marcado para quinta-feira, 1º, no Serra Dourada, válido pela rodada de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2022. Apesar de não poder contar com o meia-atacante Nikão, que sofreu uma grave lesão na derrota para o Fortaleza, o treinador Rogério Ceni terá alguns “reforços”. O Tricolor inscreveu o argentino Nahuel Bustos e o venezuelano Nahuel Ferraresi, recém-contratados pela diretoria. Além deles, o técnico terá à disposição o volante Gabriel Neves, que treinou normalmente na manhã de hoje se recuperou de uma lesão no tornozelo, sofrida diante do Santos – o uruguaio chegou a desfalcar a equipe são-paulina nas duas partidas seguintes. O confronto de volta, no Morumbi, acontecerá na semana que vem, no dia 8 de setembro.