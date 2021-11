Chelsea toma gol à la Deyverson e empata com o Manchester United; Neymar se machuca em vitória do PSG

Jorginho errou domínio e entregou de bandeja para Sancho, lembrando Andreas Pereira na final da Libertadores; diferença para o City diminuiu para um ponto

Neil Hall/EPA/EFE Bruno Fernandes dá carrinho para tentar desarmar Thiago Silva; Chelsea lidera o Inglês com 30 pontos



Um dia após conhecer seu principal adversário no Mundial de Clubes, que será realizado em fevereiro, o Chelsea entrou em campo pelo Campeonato Inglês e, apesar de ter jogado melhor, não conseguiu vencer o Manchester United em seu estádio, o Stamford Bridge. Com gols de Sancho, para os visitantes, e Jorginho, para os Azuis, a partida terminou empatada por 1 a 1. Quem marcou o primeiro foi o United, após erro de domínio de Jorginho, que errou domínio e entregou de bandeja para o jovem atacante revelado pelo Manchester. Curiosamente, o lance lembrou o gol de Deyerson, que deu o título ao Palmeiras na final da Libertadores após erro grotesco do flamenguista Andreas Pereira. O brasileiro naturalizado italiano do Chelsea se redimiu convertendo pênalti.

O Chelsea chegou a 30 pontos e viu a diferença para o Manchester City diminuir. A equipe comandada por Pep Guardiola venceu o West Ham por 2 a 1 e agora soma 29. Gundogan abriu o placar no primeiro tempo, o brasileiro Fernandinho ampliou aos 45 minutos do segundo (após passe do compatriota Gabriel Jesus) e Lanzini descontou. Apesar do empate contra o United — que teria sido evitado se Rudiger não desperdiçasse chance no final —, a fase dos Azuis de Londres é ótima. A equipe onde joga o brasileiro Thiago Silva não perde há 11 partidas e está classificada para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Na última terça-feira, 23, o Chelsea goleou a Juventus por 4 a 0.

Jadon Sancho abre o placar após Jorginho entregar a paçoca. pic.twitter.com/4T5f1BEgFW — Manchester United Brasil (@WeAreManUtdBR) November 28, 2021

Campeonato Francês

No Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain ganhou de virada do Saint-Etienne, fora de casa, por 3 a 1. O PSG até marcou o primeiro gol do jogo, logo aos 4 minutos, mas o VAR viu impedimento e anulou o tento de Neymar. Outro brasileiro, Marquinhos empatou nos acréscimos do primeiro tempo. O zagueiro ainda fez o terceiro do Paris, após Di María virar. Os três gols do líder do Francês tiveram algo em comum: assistências de Messi. Além de ter seu gol anulado, Neymar saiu de campo machucado após levar um carrinho e torcer o tornozeloA partida foi disputada com neve, a uma temperatura de 1ºC.