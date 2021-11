Palmeiras vence o Flamengo com gol de Deyverson e conquista o tri da Libertadores

Centroavante aproveitou erro clamoroso de Andreas Pereira para levar o Verdão à glória; minoria nas arquibancadas, torcida palestrina calou a do Fla no Centenário

Juan Ignacio Roncoroni/EFE Jogadores do Verdão comemoram o título da Libertadores



O Palmeiras é tricampeão da América! Contra o favorito Flamengo, em um Centenário que parecia o Maracanã, tamanho o domínio rubro-negro na arquibancada, o Verdão venceu por 2 a 1 (com o gol do título na prorrogação) e conquistou a sua terceira Libertadores, a segunda consecutiva. Como na edição passada, o herói foi improvável. Deyverson foi o Bruno Lopes da vez e, em um erro inexplicável de Andreas Pereira, saiu na cara do gol e virou herói. No tempo normal, o Alviverde, ao seu estilo aguerrido e marcador, dominou os primeiros 45 minutos, com um gol de Raphael Veiga no começo, e foi para o intervalo em vantagem. No segundo tempo, o Mengão cresceu e empatou com Gabigol.

Favorito antes de a bola rolar, o Fla parecia mais inteiro na prorrogação. “Mas São Paulo e Atlético também eram [favoritos]”, havia avisado Felipe Melo antes do jogo. Justamente uma das estrelas flamenguistas, o meio-campista Andreas Pereira, trazido do Manchester United, tornou-se o grande vilão. No começo da prorrogação, ele caiu sozinho na frente de Deyverson e estendeu o tapete para o folclórico centroavante marcar. Depois disso, o Mengão não se encontrou mais. Nem em campo, nem na arquibancada. Em maioria na capital uruguaia, a torcida flamenguista ficou calada a maior parte do tempo e foi engolida pelos alviverdes. Já os palmeirenses cantaram, vibraram, sorriram com a catimba de Deyverson e explodiu de emoção com o apito final.