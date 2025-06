City goleia Al-Ain, garante vaga na próxima fase do Mundial, mas chega para duelo decisivo atrás da Juventus

No primeiro confronto da história entre Manchester City e Al-Ain, o time inglês não deu chances ao adversário dos Emirados Árabes Unidos e aplicou uma goleada por 6 a 0, neste domingo (22), pela 2ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. Com o resultado, o City garantiu a classificação à próxima fase e igualou o número de pontos e o saldo da Juventus, mas fica atrás em gols marcados. No duelo decisivo entre os dois, os italianos precisarão de um empate para garantir a liderança.

A equipe de Pep Guardiola, que não conquistou títulos na última temporada — algo raro em sua trajetória —, mostrou força máxima no torneio. Ao contrário de outros clubes europeus que costumam usar o fim da temporada como justificativa para possíveis tropeços, o Manchester City entrou em campo com intensidade e dominou totalmente a partida, repetindo o desempenho da estreia.

Assim como no jogo anterior, o time inglês abriu o placar cedo: Gundogan marcou aos 7 minutos após cruzamento que buscava Haaland. O segundo veio aos 26, em uma cobrança de falta perfeita de Echeverri. Haaland ainda ampliou antes do intervalo. O Al-Ain mal passou do meio de campo e teve menos de 25% de posse de bola durante boa parte do jogo. Na etapa final, o cenário não mudou. O City manteve o domínio e transformou o jogo em um treino de luxo. O goleiro Khalid Eisa ainda evitou uma goleada maior com duas grandes defesas seguidas em finalizações de Haaland.

Guardiola aproveitou para rodar o elenco e testou reservas e recém-contratados. O Al-Ain também fez mudanças, mas sem impacto no jogo. Gundogan voltou a marcar aos 29 minutos, após bela jogada com Bernardo Silva. No fim, Bobb fez o quinto aos 38 e Cherki fechou a conta aos 43.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a vitória, o City igualou a Juventus em pontos e saldo de gols, mas marcou um gol a menos. As duas equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (26) para definir quem avança em primeiro lugar no grupo. No entanto, a liderança pode não representar vantagem: o Real Madrid, possível adversário nas quartas, ainda briga por vaga no Grupo H, que segue indefinido. Os espanhóis têm os mesmos quatro pontos do Salzburg, e o Al-Hilal também segue com chances de classificação se vencer o já eliminado Pachuca.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira