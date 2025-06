Salzburg e Al-Hilal empatam por 0 a 0 e embolam grupo do Real Madrid no Mundial

Há possibilidade de um triplo empate entre as três equipes; neste cenário, o desempate pode ser definido pelo número de gols marcados nos confrontos diretos

Menos badalado entre os europeus no Mundial de Clubes, o Red Bull Salzburg segurou o empate sem gols com o milionário Al-Hilal, ex-time de Neymar e Jorge Jesus, neste domingo (22), no Audi Field, em Washington. Com o resultado, o time austríaco chegou a quatro pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo H, atrás do líder Real Madrid, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols. O time saudita é o terceiro, com dois pontos.

Na última rodada, quinta-feira, às 22h (de Brasília), o Salzburg enfrenta o Real na Filadélfia. No mesmo horário, o Al-Hilal encara o Pachuca — já eliminado e ainda sem pontuar — em Nashville. Os dois classificados do Grupo H enfrentarão os classificados do Grupo G nas oitavas de final. Este outro grupo reúne Juventus, Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain.

Há possibilidade de um triplo empate entre Real Madrid, Salzburg e Al-Hilal, todos com cinco pontos. Nesse cenário, o desempate pode ser definido pelo número de gols marcados nos confrontos diretos, o que deixa em aberto a chance de o Salzburg ser eliminado mesmo invicto e com apenas um gol sofrido.

No duelo deste domingo, as duas equipes começaram com marcação forte e tentativas de acelerar o jogo. O Al-Hilal teve a primeira chance com Cancelo, que chutou para fora. O Salzburg respondeu com Onisiwo, exigindo defesa de Bono. Com mais posse de bola, o conjunto da Arábia Saudita dominou o primeiro tempo, ocupando o campo ofensivo e pressionando a saída de bola austríaca. Ainda assim, os austríacos conseguiram se soltar no fim da etapa inicial, mas sem criar grandes chances.

Na volta do intervalo, o Salzburg manteve boa organização defensiva e quase abriu o placar em contra-ataque e cobrança de escanteio, parando em defesas de Bono e da zaga saudita. O Al-Hilal passou a ter mais espaço, mas novamente caiu de rendimento no segundo tempo — como já havia acontecido na estreia contra o Real Madrid. Com o cansaço, o técnico Simone Inzaghi fez mudanças e tirou Malcom e Cancelo. As equipes perderam compactação e o jogo ficou mais aberto, mas sem que nenhuma das chances fosse convertida em gol.

