Climão? Técnico do Benfica ironiza suposto interesse do clube em Jorge Jesus

Reprodução/Flamengo Jorge Jesus é treinador do Flamengo



O técnico do Benfica, Bruno Lage, ironizou nesta sexta-feira (6) o suposto interesse em Jorge Jesus, atual comandante do Flamengo, do clube lisboeta, que atravessa mau momento na temporada, após derrota em confronto direto na briga pelo título nacional e de queda na Liga Europa.

“A Páscoa costuma ser em abril, não é? Vamos falar de Jesus mais próximo da Páscoa?”, disse o treinador dos Encarnados, em entrevista coletiva concedida na véspera da visita ao Vitória de Setúbal, pela 24ª rodada do Campeonato Português. “Não tenho receio de nada”, completou Lage.

Em entrevista exibida ontem pela emissora lusa “Sport TV”, Jorge Jesus admitiu não pensar mais em trabalhar em gigantes do futebol europeu, como Barcelona e Real Madrid, por isso, pretende retornar ao país de origem quando deixar o Flamengo, o que não deu data para acontecer.

“O que me interessa ir para a Europa treinar uma equipe em que o ambiente dos jogos não tem nada a ver com o Brasil? Não me interessa nada disso. Estou convencido que no dia em que sair do Brasil vou voltar para Portugal”, disse o “Mister”, aumentando rumores sobre o futuro, já que o contrato com o Rubro-Negro acaba em junho.

O Benfica perdeu a vice-liderança do Português na rodada passada, ao empatar com o Moreirense em 1 a 1, em casa. Um mês atrás, a equipe foi derrotada pelo Porto por 3 a 2, no Estádio do Dragão, o que o deixou na alça de mira do agora primeiro colocado. Além disso, o time foi eliminado pelo Shakhtar Donetsk pela Liga Europa.

“Em qualquer jogo entramos pressionados para vencer. Até quando estamos vencendo por 1 a 0, estamos pressionados a vencer por mais. Pressão e ambição de querer fazer as coisas bem precisam existir em um clube com a dimensão do Benfica”, garantiu Bruno Lage.

*Com informações da EFE