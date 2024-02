Clube de Messi nos EUA oficializa contratação da promessa argentina Federico Redondo

Inter Miami pagará cerca de R$ 39 milhões ao Argentinos Juniors; volante tem 21 anos e foi essencial na classificação de sua seleção para as Olimpíadas

Federico Parra/AFP Federico Redondo, da Argentina, comemora após marcar durante a partida de futebol do Torneio Pré-Olímpico Venezuela 2024 da CONMEBOL entre Argentina e Paraguai, no estádio Brigido Iriarte, em Caracas, em 8 de fevereiro de 2024.



O Inter Miami, time do astro Lionel Messi, oficializou a contratação do volante Federico Redondo, de 21 anos, que estava no elenco da seleção da Argentina no Pré-Olímpico Sul-Americano. Filho do ex-jogador do Real Madrid Fernando Redondo, Federico reforçará a equipe da Flórida na MLS (Major League Soccer). A transferênciafoi confirmada após dias de negociações. O clube norte-americano desembolsará cerca de US$ 8 milhões (R$ 39 milhões na cotação atual) para contar com o jogador, enquanto o Argentinos Juniors, seu clube anterior, ficará com 15% de uma futura venda para. O jovem volante argentino teve um papel decisivo na classificação da Argentina para os Jogos de Paris 2024, marcando um gol nos minutos finais que garantiu um empate com o Paraguai. Considerado uma das maiores promessas do futebol argentino, Redondo já despertava interesse de clubes europeus antes de acertar com o Inter Miami. O Corinthians chegou a se interessar pelo atleta no ano passado, mas as negociações não evoluíram.

*Reportagem produzida com auxílio de IA