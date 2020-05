Clubes do Campeonato Inglês aprovam retorno dos treinos em grupo

Divulgação PL Liverpool x Everton pelo Campeonato Inglês



A Premier League anunciou, na manha desta quarta-feira (27), que os clubes participantes do Campeonato Inglês aprovaram, de maneira unânime, a retomada dos treinos em grupo, com contato. A decisão é mais uma passo para o reinício do futebol no país, que foi paralisado em março devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

“Os esquadrões agora são capazes de treinar como um grupo e se engajar no combate, minimizando qualquer contato próximo desnecessário”, comunicou a entidade.

Segundo o órgão responsável pela organização do Campeonato Inglês, os jogadores serão submetidos a dois testes de diagnóstico para Covid-19 por semana, seguindo um procolo rígido.

“A prioridade da Premier League é a saúde e o bem-estar de todos os participantes. Existem protocolos médicos rigorosos para garantir que o campo de treinamento seja o ambiente mais seguro possível e os jogadores e funcionários continuarão sendo testados para o Covid-19 duas vezes por semana”, disse a Premier League.

Os times ingleses estão treinando separadamente desde a semana passada. Na ocasião, 6 profissionais de três clubes testaram positivo para a doença. Em seguida, mais dois funcionários foram diagnosticados com o vírus. Em todos os casos, os contaminados foram isolados de seus respectivos clubes.