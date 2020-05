Clubes ingleses concordam em retomar Premier League em 17 de junho

Andy Rain/EFE O Liverpool lidera o Campeonato Inglês



O Campeonato Inglês está muito perto de ser reiniciado. Segundo informações do jornal “The Telegraph”, os 20 clubes participantes da Premier League concordaram, nesta quinta-feira (28), em retomar a competição a partir do dia 17 de junho.

O periódico afirma que as partidas atrasadas entre Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal serão realizadas nesta data, uma quarta-feira. Depois desses jogos, o campeonato será recomeçado no final de semana seguinte, com os confrontos válidos pela 30ª rodada.

A ideia da Premier League, ainda conforme a matéria do jornal britânico, é encerrar a competição no primeiro primeiro final de semana de agosto (entre os dias 1º e 2).

Na semana passada, as equipes inglesas voltaram aos Centros de Treinamento e recomeçaram a treinar de forma separada, com a intenção de evitar a propagação do novo coronavírus.

Hoje, no entanto, os jogadores passaram a realizar atividades em grupo, com contato físico. Isto, porque os clubes concordaram com a medida em conferência feita na última quarta-feira (27).

A Premier League está realizando testes de diagnósticos da Covid-19 nos profissionais dos clubes por duas vezes na semana. Até o momento, cerca de dez pessoas testaram positivo.

Paralisado desde março devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, o Campeonato Inglês tem como líder o Liverpool, que possui 25 pontos a mais que o Manchester City. Leicester e Chelsea, atualmente, completam o grupo de classificação para a próxima Champions League.

Já Norwich, Aston Villa e Bournemouth são os três últimos colocados e estão dentro da zona de rebaixamento para a segunda divisão.