Com cinco gols de Haaland, City goleia Luton e vai às quartas de final da Copa da Inglaterra

Além do norueguês, brilhou o meia Kevin De Bruyne, com quatro assistências

JUSTIN TALLIS/AFP O atacante norueguês Haaland (centro), do Manchester City, comemora depois de marcar seu quinto gol no jogo



Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Manchester City garantiu sua vaga nas quartas de final em uma vitória convincente sobre o Luton por 6 a 2 nesta terça-feira, 27. Erling Haaland brilhou com cinco gols, enquanto Kevin De Bruyne deu quatro assistências. O centroavante norueguês protagonizou uma atuação memorável em Kenilworth Road, marcando três gols no primeiro tempo (aos 3, 18 e 40 minutos) e mais dois no segundo (10 e 13), repetindo seu feito do ano anterior contra o RB Leipzig. Haaland foi complementado por De Bruyne, que contribuiu com quatro assistências, antes de Bernardo Silva dar a quinta assistência para o atacante. O gol restante do City foi marcado por Mateo Kovacic, aos 27.

Apesar da vantagem de 3 a 0 do City antes do intervalo, o Luton conseguiu reduzir para 3 a 2 aos 7 minutos da etapa final, com dois gols de Jordan Clark: um chute de longa distância e um belo gol de primeira. Mas a reação parou por aí, com atuação avassaladora da equipe do técnico Pep Guardiola. A única nota negativa para o Manchester City foi a lesão de Jack Grealish, que saiu no primeiro tempo com dores e visivelmente abalado. Grealish, que retornava à equipe titular após problemas físicos, foi substituído por Doku. Guardiola havia destacado publicamente a recuperação do jogador antes do jogo.

