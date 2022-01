Com Costa do Marfim x Egito, confira os confrontos das oitavas de final da Copa Africana de Nações

Jogo de abertura da segunda fase será Burkina Faso e Gabão no domingo, dia 23, às 13h

Divulgação/ CAF Copa Africana de Nações é disputada em Camarões



Nesta sexta-feira, 21, foram definidos os confrontos de oitavas de final da Copa Africana de Nações. A competição acontece em Camarões e os donos da casa estão na próxima fase depois de passar em primeiro no Grupo A com duas vitórias e um empate. Os anfitriões enfrentam a seleção de Comores na segunda-feira, dia 24, às 16h (horário de Brasília). Quem abre a segunda fase é o duelo entre Burkina Faso e Gabão no domingo, dia 23, às 13h. O torneio terá a final no dia 6 de fevereiro, no Paul Biya Stadium, em Olembé. Todos os jogos têm transmissão da TV Bandeirantes.

Confira abaixo todos os jogos das oitavas:

Domingo, dia 23

13h – Burkina Faso x Gabão

16h – Nigéria x Tunísia

Segunda-feira, dia 24

13h – Guiné x Gâmbia

16h – Camarões x Comores

Terça-feira, dia 25

13h – Senegal x Cabo Verde

16h – Marrocos x Malawi

Quarta-feira, dia 26

13h – Costa do Marfim x Egito

16h – Mali x Guiné Equatorial