‘Trikas’: Novo apelido do São Paulo divide torcedores e desagrada organizadas

Polêmica envolveu torcedores mais jovens e a parcela mais tradicional dos apoiadores do clube; torcidas organizadas adotaram tom duro sobre o novo apelido

Rubens Chiri / saopaulofc.net Torcida são-paulina no Morumbi



Dias antes da estreia no Campeonato Paulista, uma nova polêmica dividiu a torcida do São Paulo. O motivo dos atritos foi o termo “Trikas“, utilizado pelo público mais jovem para se referir ao Tricolor. O termo começou a ganhar força e gerar polêmica quando o próprio São Paulo utilizou o apelido durante o anúncio de que o meia Nikão, recém contratado pela equipe, seria o novo camisa 10. “N1KÃ0 é o 10 do Trikas”, dizia a publicação no Twitter. O apelido gerou uma grande divisão entre os torcedores e desagradou as torcidas organizadas do clube. A Independente Tricolor, maior e mais tradicional organizada do São Paulo, divulgou uma nota dizendo que “na arquibancada não terá essa modinha de ‘trikas'”. “A Torcida Independente respeita toda liberdade de expressão, manifestações culturais e estilos de vida. Mas o papo é reto, parceiro. A nossa instituição tem regras desde 1972. Completará 50 anos com muito sentimento raiz tricolor. A voz da arquibancada. Assim como instituições tem regras de conduta e vestimenta, também temos. Funciona assim para ingressar no Exercito, para muitas vagas de emprego, conforme determinem as corporações. Quer usar brinco, pintar o cabelinho, alargar a orelha, vai tranquilo, São Paulo Futebol Clube é de todos. Apenas não será um Independente, simples assim”, diz a nota, que continua: “Não tentem a sorte”.

“Para quem for ‘trikas’, use sua graça na rede social, onde você quiser, menos nos estádios. Fomos claros? Para a sua ‘trika’ não virar ‘zika’ para o seu lado, estamos avisando numa boa, para depois ninguém dizer que não sabia. E vocês aí, da Comunicação do SPFC ou assessoria de imprensa, nossa instituição trimundial não permite palhaçada. Perfeito”, diz a torcida em outro trecho. Em uma linha similar à da Independente, a Dragões da Real, outra grande organizada do São Paulo, também se manifestou. “Vamos fazer a limpa com quem faltar com respeito a instituição SPFC , cabe ao são Paulino raiz desmoralizar essa invenção de merda e combater essa pequena praga já que menos de 5 por cento de idiotas acham essa moda bacana ! Aqui é São Paulo FC aqui é Tricolor e mais nada”, disse o comunicado da torcida.

